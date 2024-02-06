В России появился младший пикап JAC T8, и у него есть дизель

Грузовик представляет собой дореформенную версию модели с приставкой Pro. «Просто» T8 отличается оформлением салона и оснащением, кроме того, у него другая техника.

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В родном Китае рамный пикап JAC T8 дебютировал в 2018 году, а пару лет спустя ему переделали интерьер – такому грузовику присвоили приставку Pro. Причем, как это часто бывает с китайскими машинами, прежний вариант остался в строю. До России пикап JAC добрался летом прошлого года: к нам привезли именно Pro-версию. Теперь же местный офис компании анонсировал появление в РФ «просто» T8, без «фамилии», то есть модели образца 2018 года. Ну и напомним, что исходная «восьмерка» – это, по сути, модернизированный JAC T6.

Последний же грузовик из российской гаммы марки уже убрали: у нас «шестерка» превратилась в Sollers ST6, сборку переименованной модели наладили во Владивостоке.

Итак, JAC T8 будет доступен в РФ с двумя моторами на выбор – это бензиновая турбочетверка 2.0 (190 л.с., 290 Нм) и двухлитровый же турбодизель (139 л.с., 320 Нм), оба двигателя сочетаются исключительно с шестиступенчатой механикой. У пикапа T8 Pro другой бензиновый движок (2.4T, 204 л.с. и 320 Нм), хотя он тоже работает в паре только с 6МКП. Любопытно, что изначально для Pro-варианта также был заявлен турбодизель 2.0, однако в продажу эта модификация так и не поступила. Оба пикапа по умолчанию имеют жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей.

Габариты машин совпадают. Длина – 5325 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3090 мм. Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм.

Как и для JAC T8 Pro, для пикапа без приставки заявлены ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни и задние фонари, 18-дюймовые колеса, «кожаный» салон, кондиционер, пара подушек безопасности, передние и задние датчики парктроника, камеры кругового обзора и круиз-контроль. При этом в отличие от Pro-версии у младшего грузовика нет подогрева передних сидений, кроме того, у JAC T8 аналоговые приборы и мультимедийная система с привычным экраном диагональю 9 дюймов (у T8 Pro – 7-дюймовый дисплей в приборке и вертикальный планшет мультимедиа на 10,4 дюйма).

В продажу пикап JAC T8 поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. T8 Pro у нас сегодня стоит от 3 199 000 рублей.