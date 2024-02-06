Компания Mercedes-Benz представила новый CLE Cabriolet

Немецкий автомобильный бренд продолжает свою традицию выпуска четырехместных кабриолетов с представлением новой модели CLE Cabriolet, основанной на спортивном купе CLE. Сочетая классический тканевый акустический верх и высококачественные элементы, эта модель выделяется уникальным стилем. Она предлагает динамичные характеристики вождения и высокий уровень комфорта, позволяя наслаждаться свежим воздухом во время езды. Модель доступна у дилеров и на официальном сайте за рекомендованную цену в 66 402 евро, с началом продаж в Европе в конце апреля и последующим дебютом на мировых рынках.

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В стандартную комплектацию входят система ветрозащиты AIRCAP и система обогрева AIRSCARF , обе усовершенствованные для этой модели. Мягкий верх, доступный в трех цветах, обеспечивает комфорт в любую погоду и снижает шум, открываясь за 20 секунд при скорости до 60 км/ч.

Как сообщает Центральная Служба Новостей, салон выделяется полностью цифровой панелью приборов и центральным дисплеем, настраиваемым под углом для избежания бликов. Дополнительное атмосферное освещение и высококачественные материалы отделки усиливают впечатление от интерьера. Сиденья с покрытием, отражающим солнечные лучи, предотвращают их перегрев, а специальная аудиосистема Burmester 3D обеспечивает персонализированное звучание.

Автомобиль обладает просторным салоном благодаря увеличенной колесной базе, что делает его более удобным по сравнению с предыдущими моделями. Багажное отделение вместительно и удобно для ежедневного использования, с возможностью расширения за счет складывающихся сидений.

Информационно-развлекательная система MBUX третьего поколения предлагает новый уровень персонализации и возможность использования сторонних приложений. Шасси кабриолета CLE обеспечивает удовольствие от вождения благодаря комфортной подвеске и опциональным системам для настройки характеристик вождения.