Chery начала продавать оригинальные запчасти на маркетплейсе

Chery запустила продажу оригинальных запчастей через маркетплейс Ozon. Как сообщает Quto.ru, стоимость товаров соответствует рекомендованным ценам от дилерских центров, а акции, скидки и фирменную программу лояльности предоставляет сам маркетплейс.

В продаже есть моторные масла, фильтры, щетки стеклоочистителя и прочее. Чек при покупке представляется самой площадкой, однако бренд-продавец в нем будет прописан — это позволит получить официальную гарантию производителя. В каждой карточке товара указывается, к какой модели авто он подходит. При необходимости магазину можно задать вопрос, указав VIN-номер — менеджер бренда подскажет, какие продукты подойдут к машине.

Отметим, что ранее на Ozon запустили продажу автомобилей Chery. Более того, через площадку бренд продавал акционные Tiggo 4, которые в «Черную пятницу» предлагались с большой скидкой.