"Моторинвест" рассказал подробности о кроссовере DFSK ix7 для России

Компания "Моторинвест" уже анонсировала пополнение линейки DFSK новыми моделями, в том числе флагманским ix7. Теперь рассказаны подробности о новинке.

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DFSK ix7 станет флагманом модельного ряда. Это семиместный кроссовер длиной 4930 мм и шириной 1935 мм, размер колёсной базы составляет 2810 мм. Объём багажного отделения варьируется от 375 до 2215 литров в зависимости от положения кресел.

Под капотом всё то же, что было представлено на рынке КНР: двухлитровая турбочетвёрка объёмом 2.0 литра, работающая в паре с классическим гидроавтоматом. Заявлена "технология полного привода с имитацией блокировки дифференциала".

Список опций обширный, в их числе: панорамная крыша, передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции, электрорегулировками и памятью, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с девятью динамиками, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, системы слежения за "мёртвыми" зонами, удержания в полосе, экстренного торможения и другие.

Старт продаж и цены объявят позднее.