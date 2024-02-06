Стало известно о планах АвтоВАЗа увеличить выпуск Lada Granta
АвтоВАЗ готовится к увеличению выпуска в феврале автомобилей Lada Granta. Число собранных машин превысит количество, которое ожидалось ранее, сообщил инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».
Добиться такого результата позволит переход на шестидневную рабочую неделю – данный график будет действовать два раза в феврале.
Уточняется, что рабочими будут субботы 10 и 17 февраля, смена продлится десять часов вместо восьми.
Ранее портал Autonews сообщил, что все модели Lada получили моторы экологического стандарта Евро-5. С 1 февраля в силу вступили требования по выпуску легковых машин экологического класса не ниже третьего. Возвращать моторы класса Евро-5 на модели Lada Granta и Niva начали во второй половине 2023 года.
Также ранее стало известно, что российский бренд Lada расширил цветовую гамму для своей модели Granta, вернув популярные металлики. Официальные дилеры уже принимают заказы на автомобили в этих цветах.