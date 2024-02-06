Стало известно о планах АвтоВАЗа увеличить выпуск Lada Granta

АвтоВАЗ готовится к увеличению выпуска в феврале автомобилей Lada Granta. Число собранных машин превысит количество, которое ожидалось ранее, сообщил инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Добиться такого результата позволит переход на шестидневную рабочую неделю – данный график будет действовать два раза в феврале.

Уточняется, что рабочими будут субботы 10 и 17 февраля, смена продлится десять часов вместо восьми.

Ранее портал Autonews сообщил, что все модели Lada получили моторы экологического стандарта Евро-5. С 1 февраля в силу вступили требования по выпуску легковых машин экологического класса не ниже третьего. Возвращать моторы класса Евро-5 на модели Lada Granta и Niva начали во второй половине 2023 года.