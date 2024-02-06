Автомобилисты стали чаще пользоваться платными трассами в России

Автомобилисты стали чаще пользоваться платными российскими дорогами. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику компании «Автодор».

Согласно информации госкомпании, всего по ее платным участкам в 2023 году проехали 278,7 млн раз — рост составил 17,9%. Он отмечается уже второй год — за 2022 год трафик увеличился на 13,3%.

Как отмечают в «Автодоре», число проездов выросло за счет открытия новых участков на М-4 и М-12. Самый высокий трафик зафиксирован 12 и 19 августа на пункте оплаты на 71-м км М-4 в Подмосковье — порядка 80 тысяч. Также большое число проездов фиксировалось 20 августа на 46-м км трассы М-1 (58 тысяч), 24 сентября — на участке М-12 Москва-Электроугли (42,1 тысяч), 30 декабря — по всей М-12 (91,2 тысяч).

Как отметили в Северо-западной концессионной компании, на трассе М-11 «Нева» летом 2023 года также фиксировался рекордный трафик — по трассе в сутки проезжали свыше 100 тысяч машин, что на 30% больше, чем годом ранее. Всего за год дорогой воспользовались более 22,5 млн раз.