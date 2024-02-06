Следующая Toyota Supra может получить мотор BMW на синтетическом топливе

В отличие от многих автопроизводителей, сконцентрированных на создании аккумуляторных электромобилей, Toyota выбирает многогранный подход. Эта политика воплощается в разработке нового поколения модели Supra, которая уже находится в стадии интенсивной разработки. Согласно информации от инсайдеров, ожидается, что будущая Supra получит инновационную гибридную систему, разработанную в партнерстве с BMW.

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Новый двигатель Supra, по прогнозам, будет 3,0-литровым шестицилиндровым турбоагрегатом, адаптированным к работе на синтетическом топливе, обеспечивающем нейтральный уровень выбросов углерода, пишет Тарантас Ньюс. Одновременно, технология мягкого гибрида призвана улучшить экологичность и эффективность автомобиля. Несмотря на инновации, предполагается, что Supra сохранит возможность работы на традиционном бензине, обеспечивая гибкость в выборе топлива. Мощность двигателя ожидается на уровне 400 л.с., а водители смогут выбирать между шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической коробками передач.