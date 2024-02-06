В России резко выросла популярность платных автодорог

Россияне стали чаще пользоваться платными дорогами. В прошлом году по платным участкам госкорпорации «Автодор» проехали более 285,7 миллиона раз. Это на 17,9 процентов больше, чем в 2022 году. Хотя и тогда спрос на платный проезд рос: он увеличился на 13,3 процента к 2021 году. Эксперты объясняют интерес к «платкам» открытием новых участков, ростом внутреннего туризма и другими факторами. Причем росту спроса не мешает даже подорожание.
Рекордными по трафику днями стали 12 и 19 августа, когда на 71-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в Подмосковье зафиксировали 80 тысяч проездов.
В целом за год рекорды установили сразу несколько трасс. По участку с 15 по 58 километр трассы М-11 «Нева» проехало 22,5 миллиона машин, что стало максимумом с момента открытия дороги. То же касается «Западного скоростного диаметра» в Санкт-Петербурге с 71,3 миллионами поездок — наибольшим количеством за 12 лет.
В «Автодоре» возросший интерес объясняют расширением сети дорог: были открыты новые участки на М-4 (обходы Аксая и Краснодара) и на М-12, которую продлили до Казани. Другие эксперты также говорят о развитии внутреннего туризма. Еще одна причина — не работавшие аэропорты на юге страны, из-за которых россиянам приходилось добираться до мест отдыха на машинах.
Одна категория автомобилей может ездить по платным участкам федеральных трасс бесплатно. Это электрокары, льготу для которых продлили на 2024 год. Она действует на М-1 «Белоруссия», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД и Северном обходе Одинцово.