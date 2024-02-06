В России резко выросла популярность платных автодорог

Россияне стали чаще пользоваться платными дорогами. В прошлом году по платным участкам госкорпорации «Автодор» проехали более 285,7 миллиона раз. Это на 17,9 процентов больше, чем в 2022 году. Хотя и тогда спрос на платный проезд рос: он увеличился на 13,3 процента к 2021 году. Эксперты объясняют интерес к «платкам» открытием новых участков, ростом внутреннего туризма и другими факторами. Причем росту спроса не мешает даже подорожание.

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Рекордными по трафику днями стали 12 и 19 августа, когда на 71-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» в Подмосковье зафиксировали 80 тысяч проездов.

В целом за год рекорды установили сразу несколько трасс. По участку с 15 по 58 километр трассы М-11 «Нева» проехало 22,5 миллиона машин, что стало максимумом с момента открытия дороги. То же касается «Западного скоростного диаметра» в Санкт-Петербурге с 71,3 миллионами поездок — наибольшим количеством за 12 лет.

В «Автодоре» возросший интерес объясняют расширением сети дорог: были открыты новые участки на М-4 (обходы Аксая и Краснодара) и на М-12, которую продлили до Казани. Другие эксперты также говорят о развитии внутреннего туризма. Еще одна причина — не работавшие аэропорты на юге страны, из-за которых россиянам приходилось добираться до мест отдыха на машинах.