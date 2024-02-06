«Москвич» планирует запуск нового кроссовера D-класса

Отечественный автопроизводитель «Москвич» в 2023 году выпустил 31 тысячу автомобилей.

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В сообщении компании отмечается, что всего с момента старта продаж в марте 2023 года реализовано более 15,3 тысячи автомобилей Москвич. В эту цифру вошли сведения о произведенных более 1,5 тыс. электромобилей. В пресс-службе подчеркнули, что почти 19 тысяч из этого количества отгружено дилерам.

Что касается доли продаж в части государственного сектора, она не превысила 10% от общего объема.

Серийное производство кроссовера Москвич 3 было запущено в ноябре 2022 года. Уже в декабре того же года с конвейера сошла электрическая версия кроссовера под названием Москвич 3e.