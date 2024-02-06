Цены на новые Honda CR-V в России снижены до 3,2 млн рублей

В Россию новые кроссоверы Honda CR-V поставляются по схеме параллельного импорта. Модель шестого поколения была признана самым надежным кроссовером по версии портала iSeeCars. Второй месяц подряд дилеры РФ снижают на него цены.

Так, в середине января цены на кроссовер Honda CR-V упали до 3,35 млн рублей. В феврале машины подешевели еще на 150 000 рублей и теперь стоят 3,2 млн рублей. Например,один из дилеров во Владивостоке предлагает привезти под заказ кроссовер Honda CR-V за 3 215 000 рублей. За эти деньги предлагается полноприводная гибридная версия, которая развивает мощность 204 лошадиные силы.