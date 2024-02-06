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Российские дилеры решили снизить цены на новые Honda CR-V до 3,2 млн рублей

В Россию новые кроссоверы Honda CR-V поставляются по схеме параллельного импорта. Модель шестого поколения была признана самым надежным кроссовером по версии портала iSeeCars. Второй месяц подряд дилеры РФ снижают на него цены.

Цены на новые Honda CR-V в России снижены до 3,2 млн рублей
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Так, в середине января цены на кроссовер Honda CR-V упали до 3,35 млн рублей. В феврале машины подешевели еще на 150 000 рублей и теперь стоят 3,2 млн рублей. Например,один из дилеров во Владивостоке предлагает привезти под заказ кроссовер Honda CR-V за 3 215 000 рублей. За эти деньги предлагается полноприводная гибридная версия, которая развивает мощность 204 лошадиные силы.

Значительно дороже обойдется модификация Honda CR-V с 1,5-литровым 193-сильным турбомотором, вариатором и полным приводом. Такую машину дилеры готовы доставит в Россию под ключ за 3 780 000 рублей. Автомобили доставляются по индивидуальному заказу из Китая.

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