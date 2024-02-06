Российский электромобиль Atom получил новый дизайн

Внешне модель отличается от прототипа, представленного в прошлом году: в угоду лучшей аэродинамике были пересмотрены элементы всего кузова. Появилась активная заслонки в передней части кузова, преобразились колесные арки, спойлер, стойки, форма задних дверей и даже корпуса наружных зеркал. Кроме того, разработчики представили палитру цветов серийного Atom, в которую вошли семь оттенков, названных именами элементарных частиц и базовых единиц измерения.

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Общая концепция электрокара-гаджета осталась неизменной: это компактный хэтчбек с просторным салоном и распашными дверями без центральных стоек. В длину Атом достигает 3,99 метра, то есть он чуть длиннее MINI Cooper, дорожный просвет равен 170 миллиметрам, а колесные диски у него 17-дюймовые. В новом дизайне электромобиль выглядит более динамичным и спортивным за счет измененного наклона передних стоек и иного профиля кромки капота. Иначе оформлены блоки фар и контур светодиодной полосы, под которой расположены модуль радара и камера ADAS. Сзади появился диффузор и преобразились задние стойки для разграничения зон ламинарного (однонаправленного) и турбулентного потоков.

Atom

Atom

Atom

Аэродинамику Atom проверили с помощью компьютерного моделирования и испытаний в аэродинамической трубе. Для этого из модельного пластика изготовили макет в натуральную величину с подробной детализацией днища из металла и моторного отсека — вплоть до тормозных механизмов, активных шторок в бампере и блока радиаторов с вентилятором.

Отдельно разработчики рассказали про конструкцию дверей и стоек. Стойки интегрированы в двери, оснащенные ребрами жесткости из стали с применением технологии горячей штамповки — она в три раза прочнее холодной. Петли усилили, а все двери оснастили электроприводом.

Atom

Atom

Atom

Atom

Atom

Atom

Что касается цветов кузова, то их будет семь. Оттенок «Пиксель» — это серый, «Герц» — фиолетовый, «Кварк» — красный, «Квант» — голубой, «Атом» — изумрудно-синий, «Фотон» — белый, а «Нейрон» — черный.