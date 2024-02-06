Новый Fiat Panda нашли на патентных изображениях, премьера намечена на 11 июля

11 июля компания Fiat, ныне входящая в состав корпорации Stellantis, будет отмечать 125-летие с момента своего основания — это отличный повод показать Панду четвёртого поколения, которой уготована роль недорогой глобальной модели.

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Опубликованные на этой неделе в ряде итальянских СМИ патентные изображения новой Панды, как сообщается, датированы 2021 годом, вдобавок на картинках нет прямого указания на то, что это именно Fiat, однако сходство чёрно-белых рендеров с концептом Fiat Centoventi (именно он в 2019 году стал предвестником новой Панды) очевидно. Фары предположительно серийной Панды имеют светодиодную подводку снизу и соединены линией с косыми насечками в левой части, что является вольной цитатой старой эмблемы Fiat. Скорее всего, вместе с новой Пандой марка Fiat представит свой новый логотип, точнее новое прочтение старой эмблемы с косыми линиями — ребрендинг был анонсирован ещё весной прошлого года.

В минувшем декабре стало известно о том, что новая Panda для европейского рынка пропишется на заводе Stellantis в сербском городе Крагуевац, который сейчас модернизируется под выпуск электромобилей. Дебютирует Panda именно как электромобиль. Будут ли в Европе бензиновые версии, пока неизвестно. Скорее всего, нет, потому что старая бензиновая Panda третьего поколения, что с 2011 года выпускается в итальянском Помильяно, останется в строю примерно до 2026 года. Более того, в этом году, по данным it.motor1.com, «третью» Панду ожидает очередной рестайлинг.

«Четвёртая» Panda в отличие от предшественницы позиционируется как глобальная модель, её производство будет налажено также в Африке и Латинской Америке, там бензиновые и спиртовые версии наверняка будут.

Итальянский журнал alVolante утверждает, что новая модель вообще будет называться не Panda, а Pandona, чтобы покупатели не путались в двух поколениях.

Форм-фактор у новой Панды (пока будем называть её так, до получения официальной информации) будет такой же, как у представленного минувшей осенью нового Citroen C3 для Европы, то есть это кросс-хэтчбек на глобальной платформе Smart Car, представляющей собой упрощённую версию французской платформы CMP (Common Modular Platform). Техническая начинка у Панды, вероятно, буде﻿т такой же, как у электрического «француза», то есть дебютная версия получит единственный электромотор на передней оси мощностью 83 кВт (113 л.с.) и батарею ёмкостью 44 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 320 км пробега по циклу CLTC.

Интерьер новой Панды пока нигде не засвечен, но можно ожидать в нём эстетику конструктивизма, заявленную в дизайн-манифесте Фиата в прошлом году.