Skoda показала обновленные Octavia и Octavia RS на скетчах

Чешский производитель продолжает подогревать публику перед дебютом свежей версии бестселлера четвертого поколения, который в строю уже пять лет. На этот раз Skoda опубликовала дизайнерские эскизы экстерьера Octavia, включая универсал Combi и «заряженную» версию RS. И хотя скетчи обычно приукрашают реальность, на них можно рассмотреть интересную форму оптики — главное внешнее отличие рестайлинговой Octavia.

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На эскизах видны новые «галочки» дневных ходовых огней, идущие вниз к бамперу по бокам решетки радиатора, которую слегка растянули в ширину. Octavia получит светодиодные матричные фары второго поколения, в которых используются элементы Crystallinium. Они выполнены из поликарбоната, но визуально напоминают цветное хрустальное стекло, в случае со «Шкодами» — синее.

Skoda

Skoda

Skoda

Skoda

Кроме этого, Skoda подкорректировала форму фонарей и обоих бамперов. У «горячей» Octavia бампер более агрессивный, а на колесных дисках выгравирована надпись RS.

Мотор.ру

Убранство интерьера Skoda пока не показывает. Судя по шпионским снимкам, Octavia обзаведется большим дисплеем мультимедийной системы, как у обновленного Volkswagen Golf. В остальном изменения, скорее всего, будут минимальными.

В моторной гамме Octavia ожидаются агрегаты мощностью от 108 до 197 сил, а также подключаемая гибридная установка, которой прочат прежнюю батарею на 13 киловатт-часов. Об RS пока информации нет, но ее могут форсировать по аналогии с Golf GTI, который с обновлением прибавил 20 сил. «Механики», скорее всего, не будет — Golf доступен только с DSG.