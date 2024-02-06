Geely стал «донором» для нового прототипа российского электрокара

На территории автозавода КамАЗ состоялась демонстрация тестового прототипа российского электромобиля «Атом». Как сообщает портал «Китайские автомобили», внешность автомобиля сильно напоминает китайский электромобиль Geometry E от бренда Geely — кузов, как оказалось, взяли от «донорского» авто.

Электромобиль был запечатлен на снимках, которые сделали во время визита на завод делегации во главе с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Чиновникам продемонстрировали несколько перспективных разработок КамАЗа, в том числе прототип «Атома».

При внимательном изучении снимков модели выяснилось, что ее закамуфлированная внешность напоминает Geometry E от Geely. Обе машины обладают весьма характерной передней частью с разделенной двухъярусной оптикой и нижней группой фар с квадратными контрастными накладками. Также просматривается идентичное оформление передней оконной стойки.