Ателье Overfinch показало особую версию Range Rover в честь китайского Нового года
Особую версию модели, которую выпустят в количестве восьми штук, представило ателье Overfinch. Автомобиль базируется на показанном ранее Range Rover Redeefined by Overfinch, но отличает от него колесами и внутренним убранством.
Салон Range Rover The Dragon Edition украшают вышивки и гравировки в виде драконов, а также декоративные вставки с мозаикой маркетри.
Британское ателье Overfinch присоединилось к празднованию китайского Нового года и по случаю представило роскошный Range Rover The Dragon Edition. Внешне внедорожник оформлен в стиле Range Rover Redeefined by Overfinch, но «обут» в новые 24-дюймовые колеса Overfinch Vortex, оснащенные плавающими ступичными колпачками с изображением дракона.
Тираж The Dragon Edition ограничат восемью экземплярами (в Китае число символизирует богатство и процветание). За основу возьмут Range Rover 2024 модельного года, но только в топовых версиях SV и Autobiography.
Салон автомобиля представляет собой смесь китайской культуры и традиционного для Overfinch внимания к деталям. Например, обивка сидений визуально напоминает чешую, которой вторят изображения драконов на спинках, центральной консоли и передней панели, а также когтей на селекторе трансмиссии. Для декора используют даже декоративную мозаику маркетри, но её можно найти и на обычном Range Rover SV. Как и контрастную двухцветную схему оформления.
В Англии Range Rover SV и Autobiography предлагают со стандартной и удлиненной колесной базой, плюс для Autobiography доступно сочетание растянутого шасси и семиместного салона.
В гамме двигателей SV — плагин-установка на базе бензиновой «шестерки» Ingenium объемом 3,0 литра и V8 4.4 от BMW. В первом случае отдача составляет 550 лошадиных сил, во втором — 615. Autobiography в техническом плане более разнообразен: здесь есть и «мягкие» системы на базе бензиновых и дизельных «шестерок» и подключаемые установки, как у SV.