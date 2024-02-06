Ателье Overfinch показало особую версию Range Rover в честь китайского Нового года

Особую версию модели, которую выпустят в количестве восьми штук, представило ателье Overfinch. Автомобиль базируется на показанном ранее Range Rover Redeefined by Overfinch, но отличает от него колесами и внутренним убранством.

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Салон Range Rover The Dragon Edition украшают вышивки и гравировки в виде драконов, а также декоративные вставки с мозаикой маркетри.

Британское ателье Overfinch присоединилось к празднованию китайского Нового года и по случаю представило роскошный Range Rover The Dragon Edition. Внешне внедорожник оформлен в стиле Range Rover Redeefined by Overfinch, но «обут» в новые 24-дюймовые колеса Overfinch Vortex, оснащенные плавающими ступичными колпачками с изображением дракона.

Тираж The Dragon Edition ограничат восемью экземплярами (в Китае число символизирует богатство и процветание). За основу возьмут Range Rover 2024 модельного года, но только в топовых версиях SV и Autobiography.

Overfinch

Overfinch

Салон автомобиля представляет собой смесь китайской культуры и традиционного для Overfinch внимания к деталям. Например, обивка сидений визуально напоминает чешую, которой вторят изображения драконов на спинках, центральной консоли и передней панели, а также когтей на селекторе трансмиссии. Для декора используют даже декоративную мозаику маркетри, но её можно найти и на обычном Range Rover SV. Как и контрастную двухцветную схему оформления.

Overfinch

Overfinch

Overfinch

Overfinch

В Англии Range Rover SV и Autobiography предлагают со стандартной и удлиненной колесной базой, плюс для Autobiography доступно сочетание растянутого шасси и семиместного салона.