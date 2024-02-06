Губернатор Самарской области рассказал, на какую отечественную машину пересел

Губернатор Самарской области рассказал, на какую отечественную машину он пересел
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что теперь передвигается на дорогах на автомобиле Lada Aura. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Азаров заявил, что это первая модель на дорогах региона. Губернатор высоко оценил качество данного автомобиля.
«Неделю езжу, отличная машина!», — отметил Азаров.
Напомним, что данную модель построили на базе обновленной Lada Vesta. Автомобиль был представлен минувшим летом. Aura получила двигатель объемом 1,8 л в связке с вариатором, который был взят у китайских партнеров.
Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» на фоне санкционного давления вынужден был изменить бизнес-модель экспорта, но за рубеж в прошлом году были отправлены 6,5 тысяч автомобилей.
В пресс-службе отметили, что машины были направлены в дилерские центры в восьми государствах. В компании также реализуют ряд проектов за рубежом, и одним из них может стать возобновление сборки Lada Granta в Египте.