Kia отзывает свои электрокары из-за того, что они слишком мощные

Компании Kia придётся отозвать более тысячи электрокаров EV6 и Niro EV, так как их трансмиссия не выдерживает нагрузки электромотора: приводы просто разламывает из-за крутящего момента, который у EV-машин доступен в полной мере практически сразу после нажатия на педаль акселератора.

© Российская газета

Как выяснилось, у дефектных Kia приводы изготовлены с нарушением технологии: он имеет пониженную прочность из-за недостаточной термической обработки (закалки).

В уведомлении NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах) говорится о 1243 авто, подлежащих отзыву: 1039 из них - Kia EV6 2023 года выпуска, остальные - Kia Niro EV 2023-2024 годов выпуска.

Начало кампании назначено на конец марта, а до этого времени водителям рекомендуется обращаться с педалью газа аккуратнее.