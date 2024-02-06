Водителям напомнили о штрафах за парковку у мусорных площадок

За перекрытие подъезда к мусорным площадкам водителю в России грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Российский экологический оператор» (РЭО). Такие правила существуют, в частности, в Московской, Новгородской и Калужской областях, а также в Приморском крае.

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«Жителям регионов, где такие законы приняты, за парковку рядом с мусорными контейнерами грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составляет до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается график мусоровозов расписан по минутам, и задержка влияет на весь рабочий день, а потом и в целом негативно сказывается на работе регоператора.