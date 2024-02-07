Покинувший РФ из-за санкций концерн Volkswagen объявил режим жесткой экономии

Руководство концерна Volkswagen в рамках курса на экономию лишило сотрудников возможности выбирать между выходными и надбавкой к заработной плате. Вместо этого всем наемным работникам было предложено шесть дополнительных выходных, сообщает портал ivz-aktuell.de.

По данным производственного совета, около половины сотрудников VW уже выбрали выходные. Теперь это действует в обязательном порядке в течение трех лет. Возможность гибкого выбора между надбавками и выходными днями была предоставлена VW в соглашении на 2022 год для всех сотрудников, работающих по тарифам. Раньше это относилось только к определенным сотрудникам.

Директор производственного совета Даниэла Кавалло выразила сожаление по поводу ограничения. По ее словам, это шаг назад. Однако это позволит избежать сокращения заработной платы.

В декабре VW договорился с производственным советом о ключевых моментах программы повышения эффективности. Расходы на персонал в административной сфере должны сократиться на 20 процентов. Увольнения, связанные с работой, отменят.