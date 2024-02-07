Чем очень порадовал и немного огорчил обновленный кроссовер Exeed VX

Салон, который не узнать, новая коробка передач, оптимизированная система полного привода и доработанная подвеска - лишь часть новшеств Exeed VX, с которыми корреспондент "Российской газеты" познакомился на тесте кроссовера в Алтайском крае.

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Изменения в экстерьере Exeed VX - точечные. Европейская команда дизайнеров под управлением гуру Кристофера Роудса подкорректировала лишь логотип и решетку радиатора (теперь - пять поперечин вместо трех), усилив накал доминирования. Иначе теперь выглядит спойлер пятой двери, чуть фактурнее стали бамперы. Светотехника же осталась прежней.

Новшеством же, влияющим не только на внешнее восприятие, но и на езду, стали колеса размерностью R20 245 50 - профиль немного увеличен с прицелом на плавность хода. Эффект новизны задают также колесные диски с новым рисунком спиц и дополнительные цвета кузова.

Цитаты и оцифровка

Салон же, считай, разработан заново. Если раньше были видны отсылки к Land Rover (например, удобные поворотные шайбы климата с индикаторами температуры на центральной консоли), то теперь дизайнеры сработали в стиле Mercedes-Benz. Известные всем фанатам немецкой марки клавиши регулировки кресел на картах дверей и селектор трансмиссии под правой спицей руля видятся как стремление сыграть на инстинктах и ностальгии покупателей премиальных машин. Причем, что замечательно, к эргономике и алгоритму работы обоих элементов не придраться. Настраивать передние кресла и выбирать режимы автоматической коробки максимально удобно.

А вот в организации виртуального инструментария, как видно, произошел акцент на гаджетоманов, и здесь, к сожалению, не все гладко. Огромный "телевизор", объединяющий под единым стеклом три дисплея (центральный тачскрин на 15,6 дюйма, "приборка" и дисплей пассажира на 12,3 дюйма), смотрится шикарно и не бликуют на солнце. Но тачскрины моментально собирают отпечатки пальцев, поэтому рекомендовано держать в салоне мягкую тряпку для протирки.

Что касается настраиваемой панели приборов, главная претензия - к величине индикаторов спидометра и тахометра. Цифры мелковаты. Впрочем, спасает крупная и внятная проекция данных на лобовое стекло. Туда же транслируются значки ограничений скорости, собранные камерой системы считывания дорожных знаков - удобно, несмотря на то, что некоторые знаки, как видно, установленные не по ГОСТу, система во время теста не замечала.

Претензий к компоновке интерьера, строго говоря, - две. Первая и главная - к новой сенсорной площадке мультимедиа на центральном тоннеле. Мало того, что блок смещен назад, так что приходится неестественно изгибать руку при работе с ним. При нажатии на виртуальные кнопки последние откликаются далеко не с первого раза. За два дня езды по дорогам Алтайского края приноровиться к тачпаду мне, как и коллеге по экипажу, так и не удалось. Впрочем, доступ к управлению климатом, настройкам кресла (многоступенчатый обогрев, массаж) и режимам движения продублирован на центральном дисплее. На то, чтобы добраться до нужных иконок непосредственно через тачскрин, уходит порядка 10 секунд. Много это или мало - решайте сами. А вот кнопке "аварийки", разместившейся на неотзывчивом тачпаде, альтернативы нет. В общем, надеемся, что сенсорную площадку заменят в ходе очередного, а лучше - внеочередного обновления.

Еще одно пожелание - вернуть хотя бы пару-тройку физических кнопок для ускорения доступа к ключевым функциям (климат, режимы движения, "аварийка") или, как вариант, - функциональный поворотный тумблер. Побрюзжу также о невозможности запустить или выключить подогрев дивана со второго ряда - таких кнопок сзади нет, приходится прибегать к помощи водителя. Не понравилась также работа голосового ассистента, навязчиво и, как правило, на корявом русском требующего от вас не отвлекаться от дороги.

"Проснитесь и переведи взгляд спереди!" и "Не озирайтесь за рулем!" - лишь некоторые из мультимедийных перлов, которые сначала веселили, а потом стали утомлять. Кстати, отключить соглядатая и ментора (система следит за вами через камеру на левой кузовной стойке) можно лишь через меню и на время - "учитель" проснется если перезапустить мотор. Поэтому проще заглушить по умолчанию громкий звук оповещений клавишей на руле.

В остальном внутренний мир VX совершенно умиротворяющий. Медиасистема имеет широкий набор онлайн-сервисов и телематику, позволяющую управлять дистанционным запуском мотора и установкой температуры климат-контрля со смартфона (через систему Exeed Connect). Предусмотрен также уже проплаченный на год доступ в интернет (через встроенную сим-карту). Как вариант, можно отзеркалить на дисплее навигационный софт с вашего смартфона для отслеживания пробок в онлайн-режиме.

Массивы экокожи и мягких полимеров с модной прострочкой, украшающие переднюю панель, подлокотники и дверные карты благородны и приятны на ощупь. Обилие силовых USB-разъемов позволяет быстро зарядить гаджеты. Трехзонный климат работает быстро и эффективно, добивая в том числе и на "галерку", где есть свои воздуховоды, но нет блоков управления.

Кстати, VX после рестайлинга может быть как семи-, так и шестиместным. Кресла второго ряда в 6-местном варианте имеют более развитый профиль и тонкие откидные подлокотники. Как и трехместный диван, они очень удобны, и их можно сдвигать продольно, варьируя пространство. Но самое комфортное место, как и прежде, организовано для переднего пассажира. Он может выдвинуть оттоманку через меню индивидуального сенсорного экрана, запустить многорежимный массаж, выбрать вариант ароматизации салона. Со второго же ряда правое переднее кресло можно подать вперед или назад клавишами на торце сиденья. Ну а двухместный третий ряд по-прежнему рассчитан, главным образом, на детей. Чтобы там с комфортом ехать взрослым, нужно будет от души отодвинуть вперед кресла второго ряда.

Объем багажника в пятиместной конфигурации достойный - на 784 л. Сиденья второго и третьего рядов складываются в ровный пол - при желании на таком ложе можно и переночевать. Для шестиместных версий предусмотрен электропривод регулировки сидений второго ряда. Багажная дверь снабжена сервоприводом. Под полом размещен органайзер, запаска закреплена снаружи, под задним свесом.

Как он едет

Обозначим главные технические новшества - это замена 7-ступенчатого преселективного "робота" на 8-диапазонный "автомат" Aisin, электрогидравлическая муфта BorgWarner шестого поколения, отвечающая за подключение колес задней оси, и расширение предустановок режимов движения. К базовым настройкам "Эко", "Стандартный" и "Спорт" добавлено четыре внедорожных режима - "Снег", "Грязь", "Песок" и "Бездорожье".

Новая коробка - это вклад не только в копилку надежности, но и комфорта. Легкие паузы и едва ощутимые ступеньки при переключении заметны лишь в режиме "Спорт" при резком нажатии на "газ". В остальных - состыковки диапазонов практически незаметны, реакция на открытие "газа" - на удивление быстрая. Кажется, что имеешь дело не с гидромеханическим "автоматом", а с роботом с двумя сцеплениями.

При этом новая коробка еще и отлично ладит с 2-литровым бензиновым турбомотором на 249 л.с. и 385 Нм, унаследованным от дорестайлинговой версии. Кроссовер резво ускоряется даже в режиме "Эко", в "Спорте" же отклик на "газ" обостряется, и ускорение приобретает, можно сказать, дерзкий характер. Под стать бодрому мотору - производительные тормоза. Они чуть резковаты (к усилию на педали надо приноровиться), но очень уверенно осаживают крупный SUV, даже когда в салоне едут четверо. И, кстати, с новым "автоматом" рестайлинговый VX лицензирован для буксировки прицепов - рыбакам и путешественникам на заметку.

Наконец, новая коробка, за счет заложенный в конструктив выносливости - отличное решение для бездорожья. В ходе теста нам удалось поездить по заснеженным грунтовкам и забраться на скользкие склоны. В таком формате наиболее эффективными оказались режим "Снег", дозирующий тягу и уменьшающий пробуксовки, и "Бездорожье" (оптимизирует тягу и перераспределение момента между осями на каменистом рельефе).

Что касается геометрической проходимости, ее, увы, ограничивают автоматизированные подножки, уменьшающие клиренс примерно на три сантиметра (от базовых 200 мм). Все исполнения VX идут с такими "активными" ступеньками по умолчанию. Но если вам предстоит регулярная езда по "пересеченке", их можно демонтировать у дилера (естественно, за ваш счет).

Наконец, близко к оптимальному настроена подвеска, в которой теперь используется ряд алюминиевых элементов для снижения неподресоренных масс. С одной стороны, автомобиль цепко держится на дорогу даже на высокой скорости и не досаждает кренами в поворотах. Легкая тряска ощущалась разве что при быстрой езде по разбитой волнообразной грунтовке. Всевозможные же ямы и выступы обновленный VX проглатывает без колебаний и пробоев ходовой. Да и шумоизоляция (за доплату она может быть активной) выполнена качественно - ощутимы лишь аэродинамические завихрения в районе передних стоек на высокой скорости.

Вывод

Что же в итоге? Инженерам удалось усилить драйверский потенциал большого кроссовера. VX едет, с одной стороны, азартно, с другой - очень уверенно, без уводов с курса, с третьей - по-лимузинному плавно. Ответ на тренд к автопилотированию дан - адаптивный круиз хорош в связке с адекватно работающей системой активного контроля рядности. В плане безопасности также сделан шаг вперед - подушек безопасности теперь не шесть, а десять: добавлены боковые аэрбеги на втором ряду. Ходовая отлично сбалансирована, чувствуется, что над калибровкой работали профи.