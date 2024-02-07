Фургончик не прибудет: британский стартап Arrival Дениса Свердлова потерпел крах
В компании Arrival, некогда считавшийся одним из самых перспективных электромобильных стартапов в сегменте LCV, в результате финансового кризиса введено внешнее управление, кризис-менеджеры попытаются продать основные активы и наработки Arrival.
Британский электромобильный стартап Arrival (его название переводится с английского на русский как «прибытие») был основан в 2015 году выходцем из России Денисом Свердловым, ранее занимавшимся телекоммуникационным бизнесом. Последний раз мы давали заметку об Arrival в январе прошлого года, когда компания уже находилась в кризисе и пыталась переключиться с европейского рынка на более перспективный американский.
Между тем в 2020 году перспективы Arrival выглядели многообещающе: компания вышла на биржу Nasdaq и, по данным газеты The Guardian, привлекла 660 млн долларов инвестиций. В числе инвесторов Arrival была южнокорейская компания Hyundai, американская курьерская служба UPS заказала Arrival сразу 10 000 электрических фургонов, в начале 2021 года рыночная капитализация стартапа составляла порядка 15 млрд долларов. Такой успех был связан с ажиотажным вниманием инвесторов в разгар пандемии COVID-19 к стартапам, работающим в сегменте доставки последней мили — в мире, сидящем на карантине, этот сегмент рос бешеными темпами.
Основным продуктом Arrival должны были стать электрические фургоны модульной конструкции — компания утверждала, что их производство можно оперативно наладить на так называемых микрофабриках в любой точке мира. Пилотная фабрика была запущена в 2022 году в британском Бистере (графство Оксфордшир), на ней были изготовлены несколько предсерийных прототипов для испытаний.
В 2021 году Arrival представил электрическое такси (компактвэн), разработанное для компании Uber, его производство должно было начаться в конце 2023 года, но из-за накопившихся у Arrival финансовых проблем так и не началось, поставки клиентам фургонов Arrival тоже забуксовали.
На прошлой неделе администрация биржи Nasdaq сняла компанию Arrival с торгов из-за критического обрушения стоимости её акций и нарушения правил отчётности. Вчера сама компания Arrival объявила о введении на её британских филиалах Arrival UK Ltd и Arrival Automotive UK Limited внешнего управления из аудит-консалтинговой компании Ernst & Young (EY). По сути, речь идёт о банкротстве, так как Arrival больше не в состоянии платить по счетам, её оставшиеся после предыдущих волн сокращений британские сотрудники (порядка 170 человек) находятся под угрозой увольнения.
Администраторы EY сейчас изучают возможности продажи всего бизнеса Arrival, но не факт, что такая продажа состоится: на фоне обострившейся геополитической обстановки найти желающих спасти тонущий стартап будет непросто, тем более что конкуренция на рынке коммерческих электромобилей за последние годы резко обострилась, игроков стало слишком много, в том числе из быстро развивающегося Китая.