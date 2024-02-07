Фургончик не прибудет: британский стартап Arrival Дениса Свердлова потерпел крах

В компании Arrival, некогда считавшийся одним из самых перспективных электромобильных стартапов в сегменте LCV, в результате финансового кризиса введено внешнее управление, кризис-менеджеры попытаются продать основные активы и наработки Arrival.

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Британский электромобильный стартап Arrival (его название переводится с английского на русский как «прибытие») был основан в 2015 году выходцем из России Денисом Свердловым, ранее занимавшимся телекоммуникационным бизнесом. Последний раз мы давали заметку об Arrival в январе прошлого года, когда компания уже находилась в кризисе и пыталась переключиться с европейского рынка на более перспективный американский.

Между тем в 2020 году перспективы Arrival выглядели многообещающе: компания вышла на биржу Nasdaq и, по данным газеты The Guardian, привлекла 660 млн долларов инвестиций. В числе инвесторов Arrival была южнокорейская компания Hyundai, американская курьерская служба UPS заказала Arrival сразу 10 000 электрических фургонов, в начале 2021 года рыночная капитализация стартапа составляла порядка 15 млрд долларов. Такой успех был связан с ажиотажным вниманием инвесторов в разгар пандемии COVID-19 к стартапам, работающим в сегменте доставки последней мили — в мире, сидящем на карантине, этот сегмент рос бешеными темпами.

Основным продуктом Arrival должны были стать электрические фургоны модульной конструкции — компания утверждала, что их производство можно оперативно наладить на так называемых микрофабриках в любой точке мира. Пилотная фабрика была запущена в 2022 году в британском Бистере (графство Оксфордшир), на ней были изготовлены несколько предсерийных прототипов для испытаний.

В 2021 году Arrival представил электрическое такси (компактвэн), разработанное для компании Uber, его производство должно было начаться в конце 2023 года, но из-за накопившихся у Arrival финансовых проблем так и не началось, поставки клиентам фургонов Arrival тоже забуксовали.

На прошлой неделе администрация биржи Nasdaq сняла компанию Arrival с торгов из-за критического обрушения стоимости её акций и нарушения правил отчётности. Вчера сама компания Arrival объявила о введении на её британских филиалах Arrival UK Ltd и Arrival Automotive UK Limited внешнего управления из аудит-консалтинговой компании Ernst & Young (EY). По сути, речь идёт о банкротстве, так как Arrival больше не в состоянии платить по счетам, её оставшиеся после предыдущих волн сокращений британские сотрудники (порядка 170 человек) находятся под угрозой увольнения.