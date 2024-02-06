В Крыму участок трассы расчистили после схода селя

Дорожники расчистили участок трассы в Крыму после сошедшего из-за непогоды селя, движение полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минтрансе Крыма.

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"Дорожники ГУП РК "Крымавтодор" ликвидировали вынос грунта на автодороге Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка. Ограничения движения на данном участке нет", - говорится в сообщении.

Ранее в республиканском Минтрансе сообщали о том, что из-за сильных осадков произошли подтопления участка трассы Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка селевыми потоками, движение шло по одной полосе.

В ГУ МЧС по региону сообщали, что из-за сильного ветра также произошло падение восьми деревьев.

"На территории Республики Крым оправдывается действие штормового предупреждения. Максимальные порывы ветра зарегистрированы в Ялте до 32 м/с, в Алуште - до 27 м/с", - уточнили в ведомстве.