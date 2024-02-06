Более 1,1 тыс. быстрых зарядок для электромобилей введут в РФ в 2024 году

"По итогам 2023 года уже было построено 712 быстрых зарядок, еще где-то в этом году планируется свыше 1,1 тыс. быстрых зарядок и около 3,3 тыс. медленных зарядок, но в основном они размещаются либо на АЗС, либо на автомобильных дорогах", - сказал он.