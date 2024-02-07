Дискуссия по поводу допуска машин без водителей на дороги продолжается

Кто будет отвечать в случае аварии на дороге с беспилотным автомобилем? Ответ на этот вопрос искала Рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра при правительстве РФ, проанализируя проект поправок в законодательство, регулирующих движение беспилотников на дорогах. Оказалось, не все так радужно.

© Российская газета

Напомним, что у нас беспилотные автомобили довольно активно используются. Они даже работают в качестве такси на некоторых ограниченных территориях. Например, в "Сколково", в "Иннополисе". Кроме того, есть роботы-курьеры. И они тоже передвигаются. И по тротуарам, и по дорогам.

И со всеми этими транспортными средствами происходят какие-то приключения. В лучшем случае - без жертв. Например, у нас, как известно, любой автомобиль должен быть застрахован. А как быть с беспилотниками? Кому и как платить, если такая машина попадет в аварию? Есть и другие вопросы. Вот и появился проект поправок.

Проблема ответственности при управлении беспилотным транспортом действительно серьезна

Суть этого законопроекта проста. Согласно ему предлагается считать виновником ДТП владельца автомобиля. Однако такой контекст по понятной причине вызывает недовольство со стороны таксопарков и каршеринговых компаний. Ведь такой транспорт в первую очередь интересен для них. А вот отвечать за тех, кто этим транспортом пользуется, им совсем неинтересно.

Впрочем, и эксперты отнеслись к проекту довольно сухо. Так, по словам главы Союза пешеходов Владимира Соколова, он не учитывает интересы пешеходов. Если пассажир такси, когда вступит в силу закон, сможет получить за аварию в качестве компенсации до 2 миллионов рублей, то пешеход сможет рассчитывать только на 500 тысяч по ОСАГО. А это несправедливо.

Профессор МАДИ Султан Жанказиев вообще пока не проголосовал по этому проекту. По его мнению, проект лучше всех тех, которые были предоставлены ранее на обсуждение, но требует серьезной доработки.

На самом деле проблема ответственности при управлении беспилотным транспортом действительно серьезна. Скажем, такая машина сбивает человека на пешеходном переходе. Кому отвечать? Или - беспилотный автомобиль врезается в школьный автобус или в "скорую". К кому предъявлять претензии?

Здесь самое интересное, что поправки в закон позволяют трактовать его довольно широко. В частности, если будет установлено, что виноват оператор или владелец машины, а сбой произошел на электронном уровне, то отвечать предлагается уже производителю. Или его дилеру. Но это уже - как договорятся.