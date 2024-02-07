MG Motor планирует начать продажи 10 новых моделей в России

Марка MG объявила о том, что в первом полугодии 2024 года планирует официальное начало продаж в России трех моделей: лифтбека MG6, а также кроссоверов MG HS и MG ZS.

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Потом на российском рынке начнутся продажи четырех моделей: лифтбека MG7, а также кроссоверов MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV. Информация о еще трех моделях появятся позже. Также ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации машин.

Дистрибьюцией MG занимается екатеринбургская фирма "Мир-Дистрибьютор". Компания позиционирует себя в качестве эксклюзивного импортера MG в России.

С осени 2023-го и до сих пор предприятие предлагает только седан MG.

Напомним, что бренд MG (Morris Garage) имеет давнюю историю и в следующем году отметит столетие. С 2009 года британская марка входит в концерн SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). На сегодня модельный ряд бренда включает разнообразные модели, в том числе недавно анонсированный электрический родстер Cyberster.