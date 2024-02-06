Отмечается, что владелица автомобиля оставила свою машину на парковке, но на следующий день застала ее уже на другом месте. Кроме того, транспорт врезался в другой автомобиль. Авария обошлась без серьезного ущерба, но оставался вопрос о том, как машина вообще сдвинулась с места. Правда стала известна благодаря техосмотру — специалисты обнаружили в автомобиле клок шерсти, а также многочисленные следы зубов на проводах под капотом.