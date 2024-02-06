Бездомные собаки «угнали» автомобиль в Белоруссии
Бездомные собаки в белорусском городе Борисов смогли завели автомобиль и устроить аварию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что владелица автомобиля оставила свою машину на парковке, но на следующий день застала ее уже на другом месте. Кроме того, транспорт врезался в другой автомобиль. Авария обошлась без серьезного ущерба, но оставался вопрос о том, как машина вообще сдвинулась с места. Правда стала известна благодаря техосмотру — специалисты обнаружили в автомобиле клок шерсти, а также многочисленные следы зубов на проводах под капотом.
После этого женщина запросила кадры с камеры видеонаблюдения парковки — на них автовладелица увидела стаю собак, которые долго крутились вокруг машины, после чего начали грызть электронику. В результате двигатель автомобиля самопроизвольно завелся, и машина тронулась с места. Сами виновники аварии успешно скрылись с места происшествия.
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