В Северной Осетии на автодороге "Кавказ" ограничили движение из-за непогоды

"В связи с ухудшением погодных условий, резким понижением температурных режимов и усилением осадков временно прекращено движение автобусов, маршрутных и большегрузных транспортных средств на автодороге "Кавказ" Моздок - Малгобек - Хурикау от с. Малгобек до с. Зильги в обоих направлениях до особого распоряжения", - говорится в сообщении.