Правительство МО будет штрафовать автомобилистов за неправильную парковку

Правительству Московской области передали часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Подмосковья. Изменения вступают в силу 7 февраля 2024 года.

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Согласно ч. 4 ст. 12.6 КоАП РФ, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. В соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ транспортное средство помещается на спецстоянку.

До этого водителям напомнили, что за перекрытие подъезда к мусорным площадкам водителю в России грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Российский экологический оператор» (РЭО). Такие правила существуют, в частности, в Московской, Новгородской и Калужской областях, а также в Приморском крае.