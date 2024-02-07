Jetour T2 скоро доедет до России

Jetour T2, который скоро поступит в продажу в России, действительно кажется интересным внедорожником. С учетом его характеристик и предлагаемых комплектаций, модель представляет собой современный и технологичный автомобиль.2-литровый турбодвигатель мощностью 245 лошадиных сил, установленный на Jetour T2, действительно обеспечивает впечатляющие динамические характеристики для внедорожника.

© Inc-News

Это делает его мощным и отзывчивым как на городских улицах, так и в более сложных дорожных условиях. А 7-ступенчатая роботизированная коробка передач способствует более плавному и эффективному переключению передач, улучшая тем самым общую производительность автомобиля.

Это не только повышает удовольствие от вождения, но и способствует более экономичному расходу топлива.

Комбинация мощного двигателя и продвинутой КПП делает Jetour T2 отличным выбором для людей, ищущих универсальный автомобиль, способный справиться как с ежедневными поездками по городу, так и с более требовательными задачами во время путешествий или экспедиций. Такие характеристики делают его конкурентоспособным на рынке современных внедорожников.

Разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды указывает на достаточно высокую динамику для автомобиля такого класса. Это позволяет легко маневрировать в городских условиях, обгонять на трассе и комфортно чувствовать себя при движении по автострадам.

Дорожный просвет в 220 мм обеспечивает уверенное движение не только по ровным дорогам, но и в условиях легкого бездорожья. Такой клиренс позволяет преодолевать небольшие препятствия, такие как камни или бревна, и не беспокоиться о повреждении нижней части автомобиля.

Комплектация Voyage с начальной ценой 3 759 000 рублей уже предлагает впечатляющий набор опций, включая двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла с памятью, цифровую панель приборов и мультимедийную систему. Эти функции повышают комфорт и удобство в использовании автомобиля.Топовая комплектация Expedition за 3 999 000 рублей, вероятно, включает ещё более продвинутые технологии и улучшения, что делает Jetour T2 ещё более привлекательным для потребителей, ищущих полнофункциональный внедорожник.