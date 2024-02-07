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АвтоВАЗ принял решение оснастить Lada Niva подушками безопасности

Компания АвтоВАЗ решила оснастить Lada Niva подушками безопасности. Об этом в рамках объявления запуска производства Lada Vesta с двумя фронтальными подушками безопасности сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

АвтоВАЗ принял решение оснастить Lada Niva подушками безопасности
© Российская газета

"Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva - в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности", - сказал глава компании.

Кроме этого, официально подтверждено, что подушки безопасности, а также ряд других опций, таких как круиз- и климат-контроль, получит семейство автомобилей Lada Granta.

Ранее "РГ" рассказывала о том, когда АвтоВАЗ выпустит Lada Niva Sport со 120-сильным мотором.

Автоновости
Lada Granta
Lada Vesta
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Максим Соколов
Автоваз