АвтоВАЗ принял решение оснастить Lada Niva подушками безопасности

Компания АвтоВАЗ решила оснастить Lada Niva подушками безопасности. Об этом в рамках объявления запуска производства Lada Vesta с двумя фронтальными подушками безопасности сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

© Российская газета

"Но, пожалуй, самым важным станет повышение безопасности автомобилей легендарного семейства Niva - в активной фазе идут испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности", - сказал глава компании.

Кроме этого, официально подтверждено, что подушки безопасности, а также ряд других опций, таких как круиз- и климат-контроль, получит семейство автомобилей Lada Granta.