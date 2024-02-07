Cемь тысяч фур застряли на МКАД в Москве

«Усиленно работаем на МКАД. По данным специалистов ЦОДД, на кольце сейчас порядка семи тысяч большегрузов. Часть буксует на подъемах и собирает "хвосты". Им в помощь направили КамАЗы Дорожного патруля. Они вытаскивают фуры почти в три раза быстрее», — сказано в сообщении дептранса.