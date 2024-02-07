Cемь тысяч фур застряли на МКАД в Москве
Департамент транспорта Москвы сообщает, что на МКАД застряло около семи тысяч фур из-за сильного снегопада.
Отмечается, что в данный момент грузовики пытаются вытащить с помощью дорожного патруля ЦОДД. Специальные КамАЗы патруля будут работать всю ночь.
«Усиленно работаем на МКАД. По данным специалистов ЦОДД, на кольце сейчас порядка семи тысяч большегрузов. Часть буксует на подъемах и собирает "хвосты". Им в помощь направили КамАЗы Дорожного патруля. Они вытаскивают фуры почти в три раза быстрее», — сказано в сообщении дептранса.
7 февраля Москву накрыл аномально сильный снегопад. В результате на улицах столицы образовались девятибальные пробки.
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