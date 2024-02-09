Автомеханик объяснил, почему барабанные тормоза до сих пор востребованы

"Их востребованность можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, за счет достаточно простой конструкции барабанные тормоза обходятся гораздо дешевле в производстве, чем дисковые.



Во-вторых, барабанная конструкция менее подвержена износу в отличие от дисков, которые в процессе торможения могут интенсивно нагреваться.



В этом же контексте отмечу, что барабанные тормоза, за счет особенностей своего строения (закрытая конструкция), менее подвержены воздействию влаги, грязи и другим внешним факторам во время эксплуатации.



В-третьих, барабанные тормоза все еще являются наиболее предпочтительным вариантом для отдельных видов транспортных средств - в частности, грузовиков, автобусов и т.д., где необходимо выдерживать высокую массу и нагрузки.



Таким образом, резюмирую, что барабанные тормоза до сих пор востребованы для некоторых видов легковых автомобилей и другого транспорта, благодаря экономической целесообразности, простоте и надежности", - отметил специалист.