Автомеханик объяснил, почему барабанные тормоза до сих пор востребованы

Автомеханик Стрельбицкий объяснил, почему барабанные тормоза до сих пор не умрут
Барабанные тормоза продолжают применяться в некоторых автомобилях, несмотря на более широкое распространение дисковых. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", почему барабанные тормоза до сих пор не умрут.
"Их востребованность можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, за счет достаточно простой конструкции барабанные тормоза обходятся гораздо дешевле в производстве, чем дисковые.
Во-вторых, барабанная конструкция менее подвержена износу в отличие от дисков, которые в процессе торможения могут интенсивно нагреваться.
В этом же контексте отмечу, что барабанные тормоза, за счет особенностей своего строения (закрытая конструкция), менее подвержены воздействию влаги, грязи и другим внешним факторам во время эксплуатации.
В-третьих, барабанные тормоза все еще являются наиболее предпочтительным вариантом для отдельных видов транспортных средств - в частности, грузовиков, автобусов и т.д., где необходимо выдерживать высокую массу и нагрузки.
Таким образом, резюмирую, что барабанные тормоза до сих пор востребованы для некоторых видов легковых автомобилей и другого транспорта, благодаря экономической целесообразности, простоте и надежности", - отметил специалист.
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