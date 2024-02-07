Эксперты спрогнозировали рост продаж новых авто в России в феврале

В ближайший месяц дистрибьютеры автомобилей продолжат предлагать значительные дисконты, что будет поддерживать рост авторынка, заявили эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ). Как сообщает газета «Известия», аналитики считают, что в феврале объемы продаж могут достичь 100-тысячной отметки, а в марте — подняться до 120-130 тысяч машин.

Первый месяц 2024 года оказался достаточно активным для авторитейла, несмотря на праздничные дни. По информации AEB, в России реализовали 83 тысячи новых автомобилей — это на 12-13% меньше, чем в тот же месяц в 2021 и 2022 году, однако на 64% выше показателей января 2023 года. Отмечается, что склады дилеров и импортеров китайских брендов освобождались благодаря мерам поддержки дистрибьюторов: по российским маркам они доходили до 490 тысяч рублей, а по китайским — приближались к 1 млн рублей.

Как отметил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий, на повышенный спрос положительно повлияли новости о скидках дистрибьюторов. В результате, если на вторичном рынке было заметно снижение количества продаж, то в сегменте новых автомобилей был виден рост.

В публикации отмечается, что скидочные акции в меньшей степени, чем остальные марки, проводил АвтоВАЗ. Дисконт до 200 тысяч рублей предлагался на наиболее дорогие комплектации Lada Vesta, но лишь в том случае, если покупатель соглашался на F&I программы. Несмотря на это, марка реализовала в январе 20,8 тысяч машин — это на 19% больше, чем в январе 2023 года.

Для другого российского бренда, «Москвича», результаты января 2024 года после взлета продаж в декабре до 2,4 тысяч машин оказались скромнее — 1,2 тысячи. Большая часть пришлась на новый «Москвич 6». Марка ГАЗ реализовала 3,1 тысячи машин за январь (+29%), УАЗ — 2,1 тысячи (+40%).