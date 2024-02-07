Семейство Porsche Taycan обновлено: что изменилось
Taycan Turbo S — это один из представителей семейства Taycan, также как «внедорожный» универсал Cross Turismo, — оба они подверглись обновлению и перешагнули в 2025 модельный год. Обновление принесло Тайкану силовую установку большей мощности, увеличенный запас хода и более быструю зарядку. Цены в США стартуют со 101 395 долларов (почти 9,2 миллиона рублей), в то время как дорестайлинговая модель стоила от 92 550 долларов (8,37 миллиона рублей).
На североамериканском рынке обновленная модель с кузовом седан будет представлена в модификациях Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S, а универсал — Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo и Taycan Turbo S Cross Turismo. Последний самый дорогой в линейке, он стоит 213 695 долларов (19,3 миллиона рублей). Стандартный же универсал Sport Turismo из гаммы пропал.
Рестайлинговый Taycan можно отличить от дореформенного по новому дизайну фар и задних фонарей, а также трехмерному названию марки на корме. В палитру добавили новые оттенки кузова и два новых варианта отделки интерьера. В салоне обновился экран мультимедийной системы — теперь на него можно выводить потоковое видео. В список оснащения электрокаров начального уровня вошла пневмоподвеска, система мониторинга слепых зон, подогрев руля, «умный» ассистент планирования маршрута и система помощи при смене полосы движения.
Porsche значительно увеличил мощность силовых установок: у базового Taycan отдача выросла с прежних 402 лошадиных сил до 483 сил, а у Turbo S — с 750 сил до 938 сил.
Версия Taycan Turbo S теперь носит звание самого мощного и быстрого серийного Porsche: с места до 100 километров в час такой электрокар разгоняется за 2,3 секунды, что на 0,3 секунды лучше прежнего показателя. Мощнее стал электромотор, установленный на задней оси, а кроме того, Taycan с опциональным пакетом Sport Chrono доступно 10-секундное увеличение мощности на 94 лошадиные силы.
Наконец, сократилось время зарядки: зарядить батарею с 10 до 80 процентов теперь можно за 18 минут. Емкость самой батареи увеличилась с 93 до 105 киловатт-часов, однако запас хода Porsche пока не приводит.