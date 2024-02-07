Семейство Porsche Taycan обновлено: что изменилось

Taycan Turbo S — это один из представителей семейства Taycan, также как «внедорожный» универсал Cross Turismo, — оба они подверглись обновлению и перешагнули в 2025 модельный год. Обновление принесло Тайкану силовую установку большей мощности, увеличенный запас хода и более быструю зарядку. Цены в США стартуют со 101 395 долларов (почти 9,2 миллиона рублей), в то время как дорестайлинговая модель стоила от 92 550 долларов (8,37 миллиона рублей).

На североамериканском рынке обновленная модель с кузовом седан будет представлена в модификациях Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S, а универсал — Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo и Taycan Turbo S Cross Turismo. Последний самый дорогой в линейке, он стоит 213 695 долларов (19,3 миллиона рублей). Стандартный же универсал Sport Turismo из гаммы пропал.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Рестайлинговый Taycan можно отличить от дореформенного по новому дизайну фар и задних фонарей, а также трехмерному названию марки на корме. В палитру добавили новые оттенки кузова и два новых варианта отделки интерьера. В салоне обновился экран мультимедийной системы — теперь на него можно выводить потоковое видео. В список оснащения электрокаров начального уровня вошла пневмоподвеска, система мониторинга слепых зон, подогрев руля, «умный» ассистент планирования маршрута и система помощи при смене полосы движения.

Porsche значительно увеличил мощность силовых установок: у базового Taycan отдача выросла с прежних 402 лошадиных сил до 483 сил, а у Turbo S — с 750 сил до 938 сил.

Версия Taycan Turbo S теперь носит звание самого мощного и быстрого серийного Porsche: с места до 100 километров в час такой электрокар разгоняется за 2,3 секунды, что на 0,3 секунды лучше прежнего показателя. Мощнее стал электромотор, установленный на задней оси, а кроме того, Taycan с опциональным пакетом Sport Chrono доступно 10-секундное увеличение мощности на 94 лошадиные силы.