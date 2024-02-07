593 силы и 1700 литров в багажнике: представлен новый универсал BMW 5-Series

«Пятерка» в кузове седан поколения G60 дебютировала весной прошлого года, а теперь наконец настала очередь практичного варианта. Внешне он повторяет четырехдверную 5-Series, за исключением задней части, и также доступен с бензиновыми, дизельными, гибридными и электрическими силовыми установками. Как и седан, Touring увеличился в габаритах и получил самые ходовые технологии, включая возможность перестраиваться при помощи взгляда.

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В угоду современным трендам 5-Series Touring подрос в размерах: он на 97 миллиметров длиннее предшественника, на 32 миллиметра шире и на 17 миллиметров выше. Колесная база при этом прибавила не так значительно — только 20 миллиметров. В результате увеличились грузовое пространство: с поднятыми спинками заднего дивана в багажник умещается 570 литров, со сложенными — 1700 литров. Это больше, чем у Audi A6 Avant.

По умолчанию универсалу положены 18- и 19-дюймовые колесные диски, а за доплату можно будет установить 21-дюймовые.

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

Салон переделали по схеме седана. На передней панели — изогнутый кластер на новейшей ОС iDrive 8.5 с центральным тачскрином диагональю 14,9 дюйма. В медиасистему встроено множество сервисов, позволяющих в числе прочего смотреть видео и играть в игры. В стандартной комплектации интерьер полностью веганский, а вот платная обивка Indian Merino уже кожаная. Также среди опций — панорамная стеклянная крыша и система объемного звучания Bowers & Wilkins Surround Sound с 18 динамиками.

Интересная «фишка» — возможность менять полосу движения при помощи взгляда, которая активируется при включении автопилота Highway Assistant. Чтобы перестроиться, нужно посмотреть в соответствующее боковое зеркало. Автопилот работает на скорости до 130 километров в час и позволяет убирать руки с руля, но обязывает следить за дорогой.

BMW

BMW

BMW

Топ-версия универсала — электрическая i5 M60 xDrive Touring с двухмоторной установкой мощностью 593 лошадиные силы. «Паспортное» время ее разгона с места до 100 километров в час составляет 3,9 секунды, а запас хода, обеспечиваемой батареей емкостью 81,2 киловатт-часа — 506 километров. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 230 километров в час.

У i5 eDrive40 есть только задний электродвигатель, а потому отдача снижена до 335 сил. Время разгона увеличено до 6,1 секунды. Зато такой универсал проедет больше на полном заряде аккумулятора — 560 километров.

Гибридный 530е оборудован двухлитровой «турбочетверкой» и электромотором, выдающими в сумме 295 сил. Запас хода на электричестве достигает 96,5 километров, а у полноприводного 530e xDrive — 88,5 километров. Также в гамме остались «мягкие» дизельные гибриды, включая 520d с двухлитровым «турбодизелем» мощностью 197 сил (400 Нм), задним либо полным приводом.