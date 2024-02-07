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«АвтоВАЗ» нашел нового поставщика подушек безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» нашел поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Газета.Ru

До конца февраля концерн вернет подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира — в марте. Свободная Пресса

Предыдущий поставщик подушек безопасности отказался отгружать подушки безопасности в связи с санкциями. На этом фоне концерн выпустил ограниченную партию более доступных Vesta и Granta без этих элементов системы безопасности. Это было сделано для сохранения бесперебойного производства и занятости персонала, заявили в «АвтоВАЗе». Lenta.ru

«АвтоВАЗ» нашел нового поставщика подушек безопасности
© РИА Новости
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