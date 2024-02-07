Ferrari тестирует Tesla Model S Plaid на своем заводе в Маранелло

В Сети появилось видео как сотрудники компании Ferrari на территории фабрики в Маранелло проводят испытания Tesla Model S Plaid. Не смотря на то, что Ferrari уже давно внедрила гибридную технологию, выпуск полностью электрической модели анонсирован на 2025 год.

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Вероятно, Ferrari сравнивает свои системы с Tesla, в связи с грядущим выпуском гибридной модификации автомобиля, которая ускоряет автомобиль до 90 километров в час за две секунды, а затем включает бензиновый двигатель.

В 2024 году ожидается выпуск трех новых моделей, одна из которых, будет оснащена гибридной системой с двумя турбированными V6 двигателями. Преемник модели LaFerrari также будет обновлен, а вероятно, и модель 812 Superfast.

На сегодня Ferrari активно исследует возможности «электричек», и несмотря на то, что Model S не является самой популярной моделью Tesla, любой электромобиль от Ferrari должен превзойти его в производительности.