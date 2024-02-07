Компанию Tesla оштрафовали на 1,5 миллиона долларов за выброс токсичных отходов

Tesla является одним из самых известных производителей электрокаров. Череда проблем компании пополнилась еще и судебными разбирательствами.

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Tesla позиционирует себя как производитель экологически безвредных автомобилей. Порой складывается впечатление, что компания является лидером экологической безопасности планеты. Однако, часто сотрудники компании вели себя так, будто они понятия не имеют о правилах экологической безопасности. Оказалось, что производство их автомобилей далеко не экологически чистая процедура.

Недавно компанию Tesla через суд обязали выплатить 1,5 миллиона долларов, 200 тысяч долларов из которых ушли на возмещение расходов истца на расследование. Уголовное дело велось еще с 2018 года. Следственный комитет проводил тайные проверки мусорных контейнеров на заводах компании, в результате чего было обнаружено, что сотрудники компании неправильным образом утилизировали различные опасные материалы. Так, на одном заводе прямо в мусорку сливались различные масла, тормозная жидкость, растворители, а так же же выбрасывались неисправные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. На другом заводе компании в мусорных баках так же были найдены различные контейнеры от краски и чашки для их смешивания.

За все эти правонарушения для Tesla судом был вынесен приговор в виде штрафа в 1,5 миллиона долларов, но, по сути, это ничего для компании, заработавшей за прошлый год 96 миллиардов. Как стало известно, после этого случая сотрудники компании Tesla начали проводить проверку мусора на своих заводах и сервисных центрах на наличие опасных отходов перед отправкой его на свалку. Так же прокуратурой было отмечено, что компания еще до подачи заявления в суд пошла на мирное решение проблемы и пообещала сотрудничать с инспекцией по проверке мусора.