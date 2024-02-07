BYD планирует отправить в Англию свой электрический внедорожник Atto 2

По мнению экспертов, в Великобритании электрический кроссовер сможет составить неплохую конкуренцию MINI Aceman и Volvo EX30. На территории Китая данный автомобиль будет выпускаться под названием BYD Yuan Up.

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Компания BYD на данный момент является одной из самых популярных. За последние месяцы 2023 года им удалось продать больше электромобилей, чем знаменитая Tesla. Меньше чем за год компания успешно вывела на авторынок Великобритании несколько своих моделей: Atto3, Dolphin и Seal. На собственном рынке Китая электромобилей этого бренда гораздо больше, потому британские эксперты не исключают, что в скором времени разнообразие моделей этого бренда в Британии значительно увеличится.

Как было заявлено, цена данного автомобиля на территории Великобритании составит 30 тысяч фунтов стерлингов (около 3.5 миллионов рублей). По словам британских автоэкспертов, с такой ценой он займет место между BYD Dolphin и Atto 3. Так же он обойдет по цене потенциальных конкурентов: MINI Aceman, Jeep Avenger и Volvo EX30. На размещенных в интернете фотографиях у новинки заметна смесь дизайнов. Конструкция крыши внешне очень похожа на Citroen C5 Aircross, а конструкция задних фар явно позаимствована у BYD Dolphin.

Размеры автомобиля составляют 4310 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1675 мм в высоту, а колесная база 2620 мм. Мощность автомобиля официально не объявлялась, но, по мнению экспертов, она составит 94 л.с. и 174 л.с. в зависимости от комплектации. У Atto 2 или Yuan Up используется та же технология литий-железо-фосфатных аккумуляторов, что и Atto 3 и Dolphin. Однако емкость устанавливаемой аккумуляторной батареи и дальность хода автомобиля еще официально не названы.