В Ярославле открыли первый электробусный маршрут через весь город
В Ярославле открыли первый электробусный маршрут через весь город. На дороги вышло 17 новых современных машин.
По словам губернатора Ярославской области, всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приобретено 38 электробусов, а также закуплены зарядные станции, которые установлены в троллейбусном депо на улице Гагарина, откуда электробусы выходят на линии. Транспорт передан для эксплуатации предприятию "Яргорэлектротранс".
- В ближайшее время вся техника выйдет на городские маршруты, - пообещал Михаил Евраев. - Продолжим обновление подвижного состава и развитие электротранспорта в регионе.
Машины адаптированы для маломобильных граждан, имеют низкопольный кузов и аппарель, 30 посадочных мест (общая вместимость - 85 человек). В салонах есть USB-разъемы, терминалы для безналичной оплаты, медиапанели.
В Министерстве транспорта Ярославской области рассказали, что пока маршрут N 50 запущен в тестовом режиме. По итогам тестирования будет принято решение о сохранении или изменении его трассировки, а также о новых маршрутах электробусов. В частности, маршрутную сеть, на которой будут работать эти машины, планируется расширить за счет открытия новых направлений в Ленинском и Красноперекопском районах регионального центра.