В Ярославле открыли первый электробусный маршрут через весь город. На дороги вышло 17 новых современных машин.

По словам губернатора Ярославской области, всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приобретено 38 электробусов, а также закуплены зарядные станции, которые установлены в троллейбусном депо на улице Гагарина, откуда электробусы выходят на линии. Транспорт передан для эксплуатации предприятию "Яргорэлектротранс".

- В ближайшее время вся техника выйдет на городские маршруты, - пообещал Михаил Евраев. - Продолжим обновление подвижного состава и развитие электротранспорта в регионе.

Машины адаптированы для маломобильных граждан, имеют низкопольный кузов и аппарель, 30 посадочных мест (общая вместимость - 85 человек). В салонах есть USB-разъемы, терминалы для безналичной оплаты, медиапанели.