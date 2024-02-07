В России можно купить Geely Monjaro со скидкой до 1 млн рублей

В России из-за параллельного импорта в России наблюдается переизбыток китайских автомобилей. Уже сейчас дилеры предлагают модель Geely Monjaro со скидкой 800-900 тысяч рублей. Это значительно дешевле, чем осенью прошлого года. Причем другие автомобили китайских марок тоже подешевели, а дилеры готовы давать скидки на машины до 1 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие Авто».

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По итогам январских продаж самым популярным китайской маркой в России стала Haval,которая продала 9,6 тысяч автомобилей. Только кроссовер Haval Jolion разошелся в январе тиражом 4,3 тысячи штук. В 2024 году марка Haval планирует продать 240 000 автомобилей.