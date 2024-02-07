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В Крыму конфискован раритетный Bentley

Крымскими таможенниками был передан в доход государства автомобиль Bentley 1990 года выпуска, конфискованный у гражданина США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Уточняется, что машину ввез в Россию из штата Массачусетс гражданин США еще в 2015 году. Также в сообщении говорится, что, согласно процедуре временного ввоза, автомобиль необходимо было вывезти в течение года или поместить под иную процедуру.

Данные ФТС свидетельствуют о том, что гражданин, владевший Bentley Turbo R, покинул страну. Он оставил его в пользование доверенному лицу в Крыму. Долг по таможенным платежам гражданина составил более 4,6 млн рублей.

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Автомобиль был найден, задержан и передан в доход государства по решению суда, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что «Автодом» вернул гарантию на автомобили Bentley. Напомним, что из-за западных антироссийских санкций автомобили марки Bentley перестали завозиться в РФ. До этого на них предоставлялась гарантия в 26 месяцев без ограничения по километражу.

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