В Крыму конфискован раритетный Bentley

Крымскими таможенниками был передан в доход государства автомобиль Bentley 1990 года выпуска, конфискованный у гражданина США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Уточняется, что машину ввез в Россию из штата Массачусетс гражданин США еще в 2015 году. Также в сообщении говорится, что, согласно процедуре временного ввоза, автомобиль необходимо было вывезти в течение года или поместить под иную процедуру.

Данные ФТС свидетельствуют о том, что гражданин, владевший Bentley Turbo R, покинул страну. Он оставил его в пользование доверенному лицу в Крыму. Долг по таможенным платежам гражданина составил более 4,6 млн рублей.

Автомобиль был найден, задержан и передан в доход государства по решению суда, говорится в публикации.