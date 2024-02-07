Эксперты рассказали, как оживить электрокары Lixiang после ДТП

Эксперты рассказали, каким образом можно оживить автомобили Lixiang от производителя Li Auto после аварии. Как сообщает портал Autonews, вернуть работоспособность машине можно с помощью подмены блока управления.

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Ранее СМИ сообщали, что российские автомобилисты столкнулись с проблемой «окирпичивания» автомобилей Lixiang — даже после небольшой аварии запуск двигателя блокируется. Профильные специалисты отмечают, что подобные системы безопасности есть во всех современных авто, однако Li Auto пошел дальше. По словам основателя компании RuCars Романа Рассудкова, автопроизводитель сознательно блокирует попытки ремонта и сервисного обслуживания вне фирменных центров. При этом официальных сервисов бренда за пределами Китая мало, а доступа к диагностическому оборудованию нет ни у одной частной компании.

Опрошенные изданием эксперты не стали напрямую отвечать, как именно можно оживить автомобиль без визита в официальный центр, но дали понять, что это возможно при замене блока управления на аналогичный, с исправного авто. Машина будет ездить, однако ряд второстепенных функций может быть недоступен.