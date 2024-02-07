АвтоВАЗ вернет на Granta подушки безопасности и климат-контроль

АвтоВАЗ принял решение вернуть на Granta подушки безопасности и климат-контроль
Российский автопроизводитель анонсировал возвращение комплектаций Lada Granta с подушками безопасности.
"По завершению цикла необходимых испытаний и калибровок, возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 года, а переднего пассажира - в марте", - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
"К концу года рассчитываем оснастить Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера", - сообщил президент российской компании Максим Соколов.
Ранее "РГ" писала, что с 7 февраля 2024 года АвтоВАЗ выпускает семейство Lada Vesta с двумя подушками безопасности.