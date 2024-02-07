Mercedes-Benz раскрыл подробности о «всесезонном» кабриолете CLE. Фото

Такие машины появятся у немецких дилеров в апреле этого года. Им достались ветровой щиток AIRCAP, система обогрева шеи AIRSCARF, «охлаждающее» покрытие кресел, а также заниженное шасси и мультимедиа MBUX последнего, третьего поколения. В гамме двигателей — бензиновые и дизельные «четверки» разной мощности и шестицилиндровый агрегат 3.0. AMG-версии, как у купе, пока нет.

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В Германии открыт прием заказов на кабриолеты Mercedes-Benz CLE. «Живые» машины ожидаются в апреле, хотя цены уже известны — от 66 402 евро (6,5 млн р.). Предложены модификации с бензиновыми и дизельными «четверками», а также с шестицилиндровыми агрегатами объемом 3,0 литра — все ДВС электрифицированы и оснащены 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач одна — автомат 9G-Tronic. Привод задний либо полный.

Стандартно Mercedes-Benz CLE Cabriolet оснащен комфортной подвеской с занижением на 10 миллиметров. Но при желании можно поставить амплитудно-зависимые амортизаторы либо адаптивное шасси Dynamic Body Control. Поездки с убранным верхом в прохладную погоду должны скрасить ветровой щиток AIRCAP (состоит из двух элементов: дефлектора на лобовом стекле и экрана за седоками) и обогрев шеи AIRSCARF. Обе системы эволюционировали и теперь работают ещё лучше.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Стандартный мягкий верх защищает салон от осадков, уменьшает шум ветра и служит базовым теплоизолирующим слоем. Крыша у CLE Cabriolet складывается и раскладывается за одинаковое время в 20 секунд на скорости до 60 километров в час. Причем благодаря электрическому приводу происходит это максимально тихо. Опциональные кожаные кресла имеют специальное покрытие, которое не дает им нагреваться в солнечную погоду. По сравнению с обычной обивкой разница составляет около 12 градусов, так что даже с поднятой крышей внутри будет не так жарко.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz