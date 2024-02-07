Роспатент раскрыл дизайн Lada Iskra

В базе ФИПС появились новые патенты: на них, предположительно, изображены детали экстерьера Lada Iskra, выход которой запланирован на 2025 год.

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Известно, что АвтоВАЗ принял решение выпустить семейство Lada Iskra, в котором будет седан и хэтчбек или универсал, а также кросс-версия с увеличенным клиренсом и иной отделкой внешности и салона.

В декабре 2023 года появились изображения бампера и решётки радиатора именно кросс-версии хэтчбека или универсала. Теперь на патентах - решётка и бампер обычной "Искры", их отличают оформление противотуманных фар и размер и количество сотовидных элементов (они меньше и их, соответственно, больше).

Также на патентах впервые "засветился" задний бампер и обшивка багажного отделения.