На вторичном авторынке Петербурга растет доля бюджетных машин

Доля продаж автомобилей с пробегом стоимостью до 1 миллиона рублей на вторичном авторынке Санкт-Петербурга в январе этого года увеличилась до 69%, по сравнению с 60,5% в октябре 2023 года. Об этом сообщили 7 февраля в сети дилерских центров "Прагматика". Доля автомобилей, цена которых превышает 1,5 миллиона рублей, в общем объеме продаж на вторичном рынке сократилась с 16,7 процента в октябре 2023 года до 11 процентов в январе 2024 года.

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Наибольший объем продаж автомобилей с пробегом в Петербурге в ценовом сегменте до 1 миллиона рублей за последние три месяца занимают марки Lada, Kia, Renault, Ford, Volkswagen и Hyundai.

Как отмечают специалисты сети, всплеск интереса к бюджетным моделям на вторичном рынке вызван увеличением цен на новые автомобили за 2023 год более чем на 20 процентов и снижением привлекательности кредитных программ из-за возросшей ключевой ставки ЦБ РФ. Рост кредитных ставок также способствовал снижению продаж автомобилей стоимостью выше 1,5 миллиона рублей. Кроме того, покупатели в этом ценовом сегменте чаще делают выбор в пользу новых автомобилей с гарантийной поддержкой.