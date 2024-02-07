К концу года по трассе М-11 будут курсировать 43 беспилотных грузовика

Автопарк беспилотных грузовиков, передвигающихся по трассе М-11 "Нева", к концу 2024 года будет расширен до 43 машин. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.

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По его словам, сейчас в беспилотных грузоперевозках по трассе участвуют шесть машин производства КамАЗ, три - от "Сберавтотеха".

В этом году КамАЗ планирует выпустить еще 12 беспилотных грузовиков, еще 22 машины поэтапно введет в эксплуатацию "Сберавтотех".