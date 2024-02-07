Минтранс: К концу года по трассе М-11 будут курсировать 43 беспилотных грузовика
Автопарк беспилотных грузовиков, передвигающихся по трассе М-11 "Нева", к концу 2024 года будет расширен до 43 машин. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, сейчас в беспилотных грузоперевозках по трассе участвуют шесть машин производства КамАЗ, три - от "Сберавтотеха".
В этом году КамАЗ планирует выпустить еще 12 беспилотных грузовиков, еще 22 машины поэтапно введет в эксплуатацию "Сберавтотех".
Беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" были запущены в июне 2023 года. Был создан цифровой двойник дорожной инфраструктуры трассы. Согласно правилам безопасности, во время езды в кабине находится водитель-испытатель.