В Китае началось производство первого электровэна Volvo

EM90 представляет собой перелицованный минивэн 009 марки Zeekr, которая принадлежит Geely. Продажи 5,2-метрового автомобиля на китайском рынке стартуют в марте 2024 года. В отличие от «донорского» Zeekr, Volvo будет доступен только с передним приводом. Однако стоить он будет существенно дороже — 818 000 юаней или 10,4 миллиона рублей по текущему курсу. За Zeekr просят 500 000 юаней (6,4 миллиона рублей).

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Премьера Volvo EM90 прошла в Китае в ноябре минувшего года. В основе минивэна — платформа Geely SEA, которую он делит с Polestar 4 и всеми моделями Zeekr. Модель встала на конвейер завода холдинга Geely по соседству с Zeekr 009.

EM90 по сути повторяет 009 во всем, кроме «лица» и силовой установки. В длину автомобиль достигает 5,4 метра, в ширину — два метров, а в высоту — 1,9 метра при колесной базе 3,2 метра. В салоне с компоновкой 2+2+2 есть 15,6-дюймовый экран-кинотеатр, мультиконтурные кресла второго ряда с массажем, вентиляцией, подогревом, виртуальная «приборка», отсек для зарядки гаджетов и аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком.

В движение EM90 приводит единственный электромотор на задней оси мощностью 272 лошадиные силы (343 Нм крутящего момента). Его питает аккумулятор емкостью 116 киловатт-часов. Обещаны 738 километров хода — результат замеров по китайскому циклу CLTC.

Других вариантов у Volvo нет. А Zeekr предлагается в двухмоторном варианте (544 силы, 686 Нм) и с более крупной батареей на 140 киловатт-часов. Она позволяет проехать без подзарядки до 822 километров.