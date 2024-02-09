Abarth представил ограниченную версию модели 600e

<p>Любимец многих поклонников, <strong>Fiat 600,</strong> был обновлен до спортивной версии <strong>Abarth,</strong> получив наименование <strong>Abarth 600e</strong> — это стало самой мощной моделью в арсенале знаменитого итальянского бренда. Заметно, что при официальном анонсе 600e, автопроизводитель не подтвердил ряд слухов, циркулировавших ранее, однако уточнил, что мощность электромобиля достигает 240 л.с. Это означает, что новинка превосходит предыдущую топовую модель <strong>Abarth 500e</strong> с ее 155 л.с. на внушительные 85 л.с., демонстрируя значительный прогресс в применении инновационных технологий. Модель <strong>600e</strong> предстоит выпустить в исключительно ограниченной серии <strong>Scorpionissima,</strong> окрашенной в эффектный оттенок <strong>Hypersonic Purple,</strong> с общим тиражом в 1949 экземпляров в честь 75-летия компании.</p> <p>К обновлениям также относятся 20-дюймовые колеса с широкими низкопрофильными шинами, проверенными в <strong>Formula </strong>E, передовая тормозная система и механический дифференциал повышенного трения. Верный своему стилю, <strong>Abarth</strong> добавляет к дизайну большие наклейки с логотипом над порогами и скорпион на переднем крыле с неоново-зелеными акцентами.</p> <p>Важно отметить, что <strong>Abarth 600e</strong> не является первым автомобилем под названием <strong>Seicento</strong> от <strong>Abarth.</strong> В 1950-х и 1960-х годах, когда <strong>Abarth</strong> еще функционировала как независимая компания специализирующаяся на тюнинге и автоспорте, она использовала <strong>Fiat 600</strong> как основу для создания уникальных моделей. Некоторые из них были оснащены модифицированными кузовами 600 с увеличенным объемом двигателя, в то время как другие, например <strong>Fiat-Abarth 750,</strong> получали специальные аэродинамические кузова от <strong>Zagato,</strong> сообщает <a href="https://csn-tv.ru/posts/id258370-abarth-predstavil-ogranichennuju-versiju-modeli-600e" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p>